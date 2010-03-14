Президенти Росії і США обговорили стратегічні озброєння по телефону

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент США Барак ОБАМА вважають, що вже можна обговорювати дату підписання Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів двох країн.

«З обох боків було висловлено задоволення високим рівнем узгодженості основних положень проекту договору. Наголошується, що зараз вже можна вести мову про конкретні дати подання проекту СНО для підписання главами держав. У зв`язку з цим Д.МЕДВЕДЄВ і Б.ОБАМА домовилися дати додаткові вказівки делегаціям на переговорах і обговорили плани двосторонніх контактів на найближчу перспективу», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Термін Договору СНО-1, який діяв з 1994 року, минув 5 грудня 2009 року.

Влітку 2009 року президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що підтвердило наміри двох країн укласти новий договір. Його підготовка проходила на переговорах в Женеві, роботу планувалося завершити до кінця 2009 року.

19 грудня 2009 року делегації Росії і США взяли перерву до січня на переговорах з договору.

Попередній договір зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тисяч боєголовок у кожної із сторін до 6 тисяч.

Влітку 2009 року лідери РФ і США доручили зафіксувати в новому договорі скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - в межах 500-1100 одиниць.

У зв`язку із завершенням терміну дії договору Росія і США в спільній заяві підтвердили 4 грудня 2009 р. гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам.

25 грудня 2009 року Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія і США на 95% погодили новий договір.