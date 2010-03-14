У Великій Британії можуть скасувати Палату лордів

Газета The Telegraph повідомляє про плани Кабінету міністрів Великої Британії скасувати Палату лордів.

За даними видання, нова політична програма, яка зокрема передбачає введення нового представницького органу замість Палати лордів, обговорюється цими вихідними повідомляє Газета.ру.

Планується, що новий орган складатиметься з 300 членів і формуватиметься на виборній основі.

Очікується, що нова програма уряду буде оголошена найближчим часом.

Палата лордів (англ. House of Lords) — верхня палата Парламенту Великої Британії. Виникла в XIV столітті. На сьогодні в Палаті лордів 704 члени: 25 єпископів англіканської церкви («лорди духовні») і 587 довічних і 82 спадкових пери («лорди світські»).