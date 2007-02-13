Україна вживає заходів для покращення умов життя і праці населення о. Зміїний (4 фото)

Міністерство закордонних справ України в черговий раз звертається до румунської сторони із закликом припинити практику надання оцінок заходам української влади на власній території.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку з прес-комюніке МЗС Румунії від 9 лютого 2007 року щодо ухвалення Верховною Радою України Постанови про присвоєння населеному пункту Кілійського району Одеської області найменування селище Біле, що знаходиться на о.Зміїний.

Прес-служба МЗС України заявляє, що “Україна як суверенна держава має право здійснювати адміністративно-територіальне облаштування та господарську діяльність на всій своїй території, у тому числі на острові Зміїний, який за своїм статусом є частиною її державної території, що підтверджено Договором між Україною та Румунією про режим державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 2003 року”.

“Виходячи з цього, - йдеться далі в коментарі прес-служби МЗС, - 8 лютого 2007 року Верховна Рада України ухвалила Постанову про присвоєння населеному пункту найменування селище Біле, що знаходиться на острові Зміїний. Це рішення було ухвалене у контексті послідовних зусиль України, спрямованих на облаштування острова Зміїний і розвиток його інфраструктури з метою покращення умов життя та праці населення, яке постійно проживає на цій частині її території”.

Як нагадує прес-служба МЗС, “що стосується тверджень румунської сторони про те, що острів Зміїний є непридатною для життя „скелею”, українська сторона неодноразово висловлювала свою позицію щодо статусу Зміїного як повноцінного острова та його впливу на процес розмежування морських просторів у Чорному морі”. “Ця позиція доводилася до відома румунської сторони як двосторонніми каналами, так і в рамках представлення Україною відповідних процесуальних документів у Міжнародному Суді ООН”, - зазначає прес-служба МЗС.

“Українська сторона ще раз наголошує, що Зміїний за своїми геофізичними характеристиками і ознаками, здатністю забезпечити постійне проживання людини та проводити самостійну господарську діяльність у повній мірі відповідає критеріям, необхідним для визнання його островом на підставі ст.121 Конвенції ООН з морського права 1982 року, і має право на свої територіальні води, континентальний шельф і виключну економічну зону”, - наголошує пре служба МЗС.

МЗС України підкреслює, що ухвалення остаточного рішення про розмежування континентального шельфу і виключної морської економічної зони між Україною та Румунією у Чорному морі тепер належить до компетенції Міжнародного Суду ООН.

Враховуючи зазначене, МЗС України в черговий раз звертається до румунської сторони із закликом припинити практику надання оцінок заходам української влади на власній території. Така практика може бути кваліфікована на підставі п.2 ст.2 Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією і Україною від 2 червня 1997 року як втручання у суверенні внутрішні справи України, а саме – всебічне облаштування території та визначення статусу її адміністративно-територіальних одиниць. Подібні кроки не відповідають підтриманню високого рівня політичного діалогу, досягнутого останнім часом між обома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого міністерство закордонних справ Румунії закликало Україну виявляти стриманість у питанні статусу острова Зміїний. Офіційний Бухарест наполегливо радить Україні утриматися від спроб створити "штучні поселення" на території, що є предметом суперечки між двома державами, йдеться в офіційній заяві румунського МЗС.

Фото з сайту Обсерваторії Одеського університету