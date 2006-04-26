Україна має встигнути до НАТО доки не змінили Буша

США мають намір забезпечити вступ України до НАТО до завершення президентського терміну Джорджа БУША в 2008 році, повідомляє в середу газета Financial Times, посилаючись на неназваного високопоставленого дипломата, який представляє Північноатлантичний альянс.

"На зустрічі в четвер у Софії держсекретар США Кондоліза РАЙС спробує заручитися підтримкою інших партнерів щодо приєднання України до "плану дій з членства в НАТО", що є ключовим етапом, який передує запрошенню в члени альянсу", - повідомляє видання.

"США хотіли б, аби Україна приєдналася до "плану дій з членства в НАТО" до вересня і абсолютно точно - до саміту НАТО в Ризі в листопаді. Це дасть цій країні змогу стати членом (НАТО) до того, як Джордж БУШ залишить свій пост на початку 2009 року", - відзначає Financial Times, за даними якої після нещодавнього раунду з розширення альянсу "з подання пана БУША НАТО зараз планує другий саміт, який пройде в 2008 році і буде присвячений розширенню (альянсу)", передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО в рамках неформальних зустрічей міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в місті Софія (Республіка Болгарія).

Крім того, Б.ТАРАСЮКА запрошено взяти участь у роботі конференції „Трансформація НАТО – зустрічаючи нові рубежі безпеки”, яку організовує болгарський Центр дослідження демократій 28-29 квітня ц.р.