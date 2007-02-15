Аль-Каїда закликала атакувати нафтові об`єкти

Підрозділ "Аль-Кайеди" в Саудівській Аравії закликав своїх прихильників атакувати в усьому світі об`єкти нафтової галузі, що забезпечують сировиною США, передає (с) Reuters.

У заяві "Організації "Аль-Каїда" на Аравійському півострові", розміщеній на одному з інтернет-сайтів ісламізму, мовиться, що атак мають зазнати сировинні об`єкти не тільки на Близькому Сході, але також в Канаді, Венесуелі і Мексиці. "Мета - порушити постачання і скоротити їх будь-якими засобами", - наголошується в посланні.

Влада Канади заявила, що серйозно поставилася до цієї загрози, проте вирішила поки не підвищувати рівень готовності до терактів. Канада є найбільшим постачальником сирої нафти в США, услід за нею йде Мексика, Саудівська Аравія і Венесуела. Мексиканська влада стверджує, що нафтові об`єкти країни добре охороняються і негайного посилення заходів безпеки не передбачається. Уряд Венесуели заявив, що проаналізує серйозність загрози.

РБК