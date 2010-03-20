British Airways скасує тисячу рейсів через триденний страйк

Екіпажі літаків найбільшої британської авіакомпанії British Airways розпочинають сьогодні, 20 березня, триденний страйк на знак протесту проти умов праці.

Профспілка Unite має намір провести дві акції протесту - з 20 по 22 і з 27 по 30 березня. Страйки, в яких візьмуть участь близько 12 тис. осіб, торкнуться найбільші лондонські аеропорти Хітроу і Гетвік, передає РІА “Новости”.

Акції протесту загрожують порушити плани мільйонів британців, що відправляються в кінці березня на великодні канікули. За оцінками авіакомпанії, страйки членів екіпажів літаків обійдуться їй в 27 млн. фунтів стерлінгів.

Очікується, що будуть скасовані в цілому близько 40% всіх запланованих рейсів British Airways, головним чином на близькомагістральних європейських напрямках. Компанія вже оголосила, що під час акцій протесту зайняти місця страйкуючих погодилися добровольці з інших підрозділів авіакомпанії. British Airways також домовилася про оренду повністю укомплектованих літаків інших авіаліній для виконання рейсів британської авіакомпанії.

Незважаючи на запевнення авіаперевізника про зусилля з мінімізації дискомфорту для пасажирів, більше 100 тис. осіб уже скористалися наданою їм можливістю повернути або перебронювати раніше придбані квитки.

Керівництво British Airways цього тижня зробило відчайдушну спробу запобігти страйку і запропонувало профспілці компромісний варіант вирішення спору, однак у підсумку переговори керівництва British Airways і профспілки Unite закінчилися вчора провалом.

Тим часом, прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН закликав до негайної відміни страйку членів екіпажів British Airways. Він назвав майбутні акції протесту "необґрунтованими і гідними осуду".

Суперечка між авіаперевізником і профспілкою Unite виникла в 2009 році через плани компанії скоротити число членів екіпажу на довгих рейсах з 15 до 14 і заморозити на два роки зростання заробітної плати. British Airways, яка зазнає рекордних збитків, сподівається на нові заходи заощадити до 62,5 млн. фунтів стерлінгів. Профспілка раніше запропонувала альтернативні заходи зі скорочення зарплат на 2,6% і переходу деяких співробітників на неповну зайнятість, що дозволило б компанії заощадити до 63 млн. фунтів. Однак British Airways з цим не погодилася.

Unite вже намагався провести великий страйк у різдвяні свята 2009 року, однак тоді суд визнав ці плани незаконними. У лютому 81% членів екіпажів проголосував за організацію нової акції протесту.