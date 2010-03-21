Росія допоможе в техзабезпеченні єдиного українського підводного човна

Росія допоможе Україні в технічному забезпеченні єдиного українського підводного човна «Запоріжжя».

Про це заявив перший заступник начальника головного штабу ВМФ РФ віце-адмірал Олег БУРЦЕВ в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», передає «Газета.Ru».

«Ми активізуємо нашу роботу, у нас є звернення української сторони щодо забезпечення підводного човна, який вони відремонтували і який ходитиме», - сказав він.

За словами О.БУРЦЕВА, відносини між російським і українським ВМФ «стають розумними і людяними».