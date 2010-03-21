Росія допоможе в техзабезпеченні єдиного українського підводного човна
03:43, 21 березня 2010Світ
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Обіцяли у штабі ВМФ РФ
Росія допоможе Україні в технічному забезпеченні єдиного українського підводного човна «Запоріжжя».
Про це заявив перший заступник начальника головного штабу ВМФ РФ віце-адмірал Олег БУРЦЕВ в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», передає «Газета.Ru».
«Ми активізуємо нашу роботу, у нас є звернення української сторони щодо забезпечення підводного човна, який вони відремонтували і який ходитиме», - сказав він.
За словами О.БУРЦЕВА, відносини між російським і українським ВМФ «стають розумними і людяними».
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