Берлусконі відправили лист із кулею

Італійська поліція перехопила анонімний лист з погрозами, адресований прем`єр-міністрові країни Сильвіо Берлусконі. У конверті знайшли кулю.

Також сьогодні в поштовому відділенні в Мілані стався вибух бандеролі з бомбою, адресованої партії Північна ліга, що входить в урядову коаліцію Берлусконі. Поштовий службовець дістав легкі поранення. Відповідальність за цей теракт узяло на себе угрупування анархістів.

Газета.ру