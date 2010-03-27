Берлусконі відправили лист із кулею
19:11, 27 березня 2010Світ
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У Мілані вибухнула бандероль
Італійська поліція перехопила анонімний лист з погрозами, адресований прем`єр-міністрові країни Сильвіо Берлусконі. У конверті знайшли кулю.
Також сьогодні в поштовому відділенні в Мілані стався вибух бандеролі з бомбою, адресованої партії Північна ліга, що входить в урядову коаліцію Берлусконі. Поштовий службовець дістав легкі поранення. Відповідальність за цей теракт узяло на себе угрупування анархістів.
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