Лідери арабських країн ухвалили план порятунку Єрусалима

Арабські лідери ухвалили в неділю на саміті в Лівії "План дій з порятунку Єрусалима", що передбачає виділення допомоги палестинцям у розмірі 500 мільйонів доларів, а також низку політичних і юридичних кроків, передає РІА "Новости".

«План спрямований на протидію ізраїльським планам з будівництва поселень в Єрусалимі», - йдеться в підсумковому документі 22-го саміту Ліги арабських держав (ЛАД).

План передбачає звернення до міжнародних судів, Ради Безпеки ООН, головна мета яких - не допустити штучної зміни демографічної ситуації в цьому місті на користь Ізраїлю.

«Ліга арабських держав звертатиметься до всіх держав і міжнародних організацій із закликом не визнавати законними будь-які дії Ізраїлю, що здійснюються відносно землі, мусульманських і християнських святинь в Палестині, якщо ці дії ігнорують права палестинського народу», - наголошується в заяві.

Раніше Ізраїль оголосив про плани з будівництва нового житла для поселенців в Східному Єрусалимі, який палестинці вважають столицею своєї майбутньої держави.

Крім того, арабські країни рекомендували палестинцям утриматися навіть від непрямих мирних переговорів з Ізраїлем, поки будівництво поселень не буде повністю зупинено.

Саміт Ліги арабських держав відбувався в лівійському місті Сирт 27-28 березня.