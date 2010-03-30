Клюєв обговорив з послом США перспективи співпраці

Перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ та Надзвичайний і Повноважний Посол США Джон ТЕФФТ обговорили перспективи співробітництва України та США у сферах торгівлі, інвестицій та енергетики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.КЛЮЄВА.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо співробітництва двох країн у галузі атомної промисловості, зокрема, підготовку до Саміту з питань ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні 12-13 квітня.

А.КЛЮЄВ поділився із Д.ТЕФФТОМ планами уряду стосовно економічних реформ, зокрема у сферах податків та покращення інвестиційного клімату.

На зустрічі також обговорювалися протидія корупції та реформа судочинства.