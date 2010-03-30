Росія претендує на володіння 300 об'єктами в Україні

Росія претендує на право власності майже за 300 об`єктами соціальної сфери і промисловості, що розташовані в Україні.

Про це повідомив заступник керівника Федерального агентства з управління державним майном

(Росмайно) Юрій МЕДВЕДЄВ в опублікованому сьогодні інтерв`ю "Российской газете", додавши, що повністю відрегульовані питання лише щодо 12 із них.

Ю.МЕДВЕДЄВ висловив надію, що зараз, при новому керівництві України, процес врегулювання відносин власності між Росією Федерацією і Україною вийде на новий рівень. «Зокрема, за допомогою актуалізації взаємних майнових претензій, внесення змін до діючих угод", - сказав він.

Кажучи про спірне майно, Ю.МЕДВЕДЄВ зазначив, що багато з об`єктів, всупереч підписаній угоді, Україна використовує на свій розсуд: їх продають, створюють нові акціонерні товариства. Так, за його словами, «в даний час за активної участі нашого МЗС відбувається розгляд щодо прав відносно спеціалізованого санаторію-профілакторію "Політ" в Криму».

При цьому Ю.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія готова інвестувати в такі об`єкти і значні фінансові кошти. «Це пряма вигода українській стороні. Адже коли підприємство зможе плідно працювати, воно приноситиме гарні доходи до бюджету у вигляді податків, а громадяни України одержать додаткові робочі місця», - сказав заступник керівника Росмайна.