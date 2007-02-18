Польща обіцяє дати відповідь США упродовж двох тижнів

Уряд Польщі упродовж двох тижнів дасть відповідь Сполученим Штатам на прохання про розміщення в країні елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО), заявив в неділю журналістам міністр оборони Польщі Олександр ЩИГЛО.

“Наразі ми в процесі підготовки відповіді для американського уряду. Гадаю, що протягом двох тижнів відповідь буде передано уряду США дипломатичними каналами", - сказав глава Міноборони Польщі.

Як передає РІА «Новости», у п`ятницю прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНЬСКИЙ обговорив по телефону з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС питання розміщення в країні системи ПРО США, повідомив журналістам прес-секретар польського уряду Ян ДЗЕДЗИЧАК.

За його словами, телефонна розмова торкалася також «польсько-американських відносин».

Дещо раніше, 15 лютого, на прес-конференції у Варшаві прем`єр Я.КАЧИНЬСКИЙ заявив, що польська влада вважає розміщення на території країни елементів американської системи ПРО корисним для зміцнення безпеки Польщі.

"Уряд, президент і я сам виступаємо за створення бази протиракетної оборони", - підкреслив прем`єр-міністр.

Сполучені Штати планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії та Польщі. Витрати на будівництво європейської частини системи протиракетної оборони протягом найближчих п`яти років становитимуть, за підрахунками, 1,6 мільярда доларів. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення до неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.

США пояснюють необхідність створення системи ПРО загрозою ракетного нападу з боку держав так званої «осі зла», до яких Вашингтон зараховує, зокрема, Північну Корею та Іран.