Смертника зупинили біля входу до міськвідділу міліції в Інгушетії

Два міліціонери загинули, двоє поранені під час вибуху біля будинку МВВС в м. Карабулак (Інгушетія).

Смертник намагався зайти до внутрішнього двору відділення, де відбувалося ранкове шикування особового складу і було багато людей, повідомив РІА “Новости” представник прес-центру МВС РФ.

"Коли невідомий спробував увійти до будівлі, він був зупинений співробітниками міліції-стажерами. У цей момент смертник привів в дію вибуховий пристрій. Дії співробітників допомогли запобігти тяжчим наслідкам", - сказав співрозмовник агентства.

Другий вибух прогримів біля будинку МВВС за годину після першого, коли на місці першого вибуху працювала слідчо-оперативна група.

"Він (той, що підірвав себе) приїхав на автомобілі, і було припущення, що машина може бути замінована. Були вжиті всі заходи безпеки, і врешті сумніви співробітників підтвердилися - машина вибухнула", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомив РІА Новини представник прес-центру МВС Росії, ймовірно, бомба в машині була з годинниковим механізмом. При другому вибуху жертв не було.

За схожим сценарієм бойовики діяли в Кизлярі (Дагестан) 31 березня. Тоді був підірваний автомобіль, а за деякий час на місці, де в той момент працювали оперативники, пролунав другий вибух - бомбу привів у дію смертник, імовірно, переодягнутий міліціонером. Тоді жертвами стали 12 осіб, більше 20 постраждали.