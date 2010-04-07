Путін: Росії нічого приховувати про злочини в Катині

Правда про Катинь має бути розкрита, вона сприятиме примиренню російського і польського народів з цього питання, вважає прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

"Ми завжди вірили у те, що правда, особливо тут, в Катині, є нашою зброєю проти насильства", - сказав Д.ТУСК на меморіальних заходах в Катині, передає РІА «Новости».

Він заявив, що для Польщі має значення будь-яка інформація про кожного із загиблих в Катині поляків, будь-яке свідчення про подію.

У свою чергу прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН в Катині заявив, що Росії і Польщі треба припинити вічне зведення рахунків і разом осмислити трагічні події історії.

Також російський прем`єр підкреслив, що Росії нічого приховувати про злочини в Катині.

"Немає нічого, що приховувало б правду про те, що відбувалося і як відбувалося", - сказав В.ПУТІН на прес-конференції за підсумками переговорів з польським колегою.

"Нічого такого, що приховувало б правду про цей злочин, про механізми цього злочину не закрито за сімома замками, все розкрито і показано, зокрема в тому мільйоні документів, які передані нашим польським партнерам", - сказав В.ПУТІН.

Проте в Польщі досі вважають, що Росія розсекретила не всі дані про цю трагедію.

Довідка. Катинській розстріл - масові страти польських громадян (переважно, полонених офіцерів польської армії), здійснені весною 1940 року НКВС. Страти тривали з початку квітня до середини травня. За даними, вказаними у записці голови КДБ Шелепіна (1959), всього було розстріляно 21 857 осіб, з них у Катині (Смоленська область) 4 421 особи, в Старобельському таборі поблизу Харкова 3 820 осіб, в Осташківському таборі (Калінінськая обл.) 6 311 особа і 7 305 осіб у таборах і в`язницях Західної України і Західної Білорусії.

Одночасно, за особистим наказом Гітлера, аналогічні акції відбувалися і в окупованій Польщі. З 1 березня до кінця травня там було арештовано близько 3 тисяч визначних поляків - учених, фабрикантів, громадських діячів тощо. Всі вони були розстріляні під Варшавою.