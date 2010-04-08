Киргизька опозиція взяла під контроль аеропорт

07:53, 08 квітня 2010
Світ
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Тимчасовий уряд прийшов на півроку

Міжнародний аеропорт "Манас", розташований за кілька десятків кілометрів від Бішкека і на території якого розташована американська військова авіабаза, перейшов під контроль опозиції, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство АКІpress. Об`єкт працює "в нормальному режимі".

Раніше опозиція оголосила, що влада в країні під її контролем, сформовано уряд народної довіри, а колишній кабінет міністрів у повному складі пішов у відставку.

Колишній міністр закордонних справ Роза Отунбаєва в телефонній розмові з журналістами Reuters заявила, що тимчасовий уряд під її керівництвом працюватиме півроку, впродовж яких буде розроблено конституцію і створено основу для проведення президентських виборів.

Президент Киргизії Курманбек Бакієв, як уже повідомлялося, вилетів з Бішкека (саме з аеропорту "Манас") і перебуває в своїй південній резиденції в місті Ош. Разом з ним там міністр оборони і люди з найближчого оточення.

Південь Киргизії традиційно вважався регіоном, де Бакієв мав широку підтримку серед населення, нагадує РІА "Новости". Але й тут близько 500 осіб сьогодні вранці зібралися на мітинг з вимогою відставки Бакієва, повідомив телефоном очевидець подій. Мітингуючі скандують "Геть Бакієва", "Влада народу". Прихильники президента намагалися почати мітинг на його підтримку, але учасники протестної акції їх розігнали.

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