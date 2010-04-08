Президент Киргизії згоден на переговори

Президент Киргизії Курманбек Бакієв, як і раніше, вважає себе головою держави і готовий на переговори з тимчасовим урядом країни. Про це він заявив у прямому ефірі російської служби Бі-бі-сі.

Президент підтвердив, що знаходиться на півдні Киргизії, і підкреслив, що вважає себе президентом країни, сказавши, що на президентських виборах за нього проголосували більшість виборців.

При цьому К.Бакієв висловив готовність до діалогу з опозицією. "Якщо так званий тимчасовий уряд, який сам себе призначив, готовий вступити в переговори, я готовий їх вислухати просто зараз", - сказав президент Киргизії.

На запитання, чи не схоже все, що відбувається в країні, на початок громадянської війни, К.Бакієв відповів, що "до цього навряд чи дійде", оскільки, за його словами, ситуація на півночі відрізняється від становища на півдні, "де спокійніше".