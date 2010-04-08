Президент Киргизії згоден на переговори
23:26, 08 квітня 2010Світ
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Каже, на півдні спокійніше
|Курманбек БАКІЄВ
Президент підтвердив, що знаходиться на півдні Киргизії, і підкреслив, що вважає себе президентом країни, сказавши, що на президентських виборах за нього проголосували більшість виборців.
При цьому К.Бакієв висловив готовність до діалогу з опозицією. "Якщо так званий тимчасовий уряд, який сам себе призначив, готовий вступити в переговори, я готовий їх вислухати просто зараз", - сказав президент Киргизії.
На запитання, чи не схоже все, що відбувається в країні, на початок громадянської війни, К.Бакієв відповів, що "до цього навряд чи дійде", оскільки, за його словами, ситуація на півночі відрізняється від становища на півдні, "де спокійніше".
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