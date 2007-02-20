Перший у світі кібуц відмовився від комунізму

Мешканці першого в світі кібуца Дганія (сайт), заснованого 1910 року на злитті Тіверіадського озера і річки Йордан, вирішили відмовитися від комуністичного принципу розподілу матеріальних цінностей і приватизувати власність, пише газета The Guardian.

Таке рішення було ухвалене загальним голосуванням. Уже рік 320 мешканців кібуца вже отримують платню відповідно до виконаної роботи. Раніше всі зароблені гроші були громадськими, одна їх частина йшла на оплату комунальних послуг, а інша - розподілялася між членами громади відповідно до розмірів сім`ї.

Після приватизації мешканці окремо платитимуть за електрику і воду, а також прибутковий податок в рахунок підтримки господарства. У минуле підуть безкоштовна їдальня і безкоштовне користування кібуцним транспортом.

Кожен житель Дганії вже кілька років самостійно оплачує свої комунальні витрати, оскільки так виходило дешевше. Крім того, багато членів кібуца давно не працюють на спільних підприємствах громади, а перебралися до міста, де займаються бізнесом або перебувають на державній службі.

У Дганії вирощують авокадо, банани та фініки, є молочна ферма і невеликий виробничий цех. Кібуц відомий тим, що в ньому народився ізраїльський політик і воєначальник Моше Даян, який в різні роки керував міністерствами сільського господарства і фінансів, а також очолював Генштаб Армії оборони Ізраїлю.

Як зазначає газета, приватизація Дганії відображає загальний процес змін у єврейських комунах. Нині в Ізраїлі 268 кібуців, в яких живуть 117 тисяч осіб. Майже дві третини з цих господарств вже приватизовані. На більшості ділянок працюють наймані службовці - часто приїжджі з Тайланду.

Лента.ру