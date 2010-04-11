Ярослав Качинський упізнав тіло брата-близнюка

Брат-близнюк загиблого президента Польщі, лідер партії "Право і справедливість", екс-прем`єр Ярослав Качинський ідентифікував тіло 60-річного Леха Олександра Качиньського та його дружини 66-річної Марії Качинської, які загинули в авіакатастрофі в Смоленську, повідомив журналістам депутат Сейму Польщі Макс Крачковський, присутній під час упізнання.

У суботу вранці літак Ту-154, на борту якого перебувала велика польська делегація на чолі з президентом Польщі Лехом Качиньським, розбився під Смоленськом. Глава Польщі з делегацією летів до Росії для участі в траурних заходах у Катині. На борту, за останніми даними МНС Росії, було 96 чоловік: 88 пасажирів і 8 членів екіпажу, живим не залишився ніхто.

"Ярослав Качиньській упізнав тіло президента Леха Качинського і його дружини Марії Качинської", - наводить його слова РІА "Новости". Він додав, що Ярослав Качинський вже виїхав із Смоленка до Вітебська, звідки вилетить чартерним літаком до Варшави.

У подружжя Качинських залишилася донька Марта (1980 р.н.) і дві онуки Єва (2000 г.р.) і Мартіна (2007 г.р.). Матері Ярослава і Леха Качинських Ядвізі – нині 83 роки.

Серед розстріляних у Катині - брат батька Марії Качиньської.