У катастрофі Ту-154 загинули всі командувачі Війська Польського

У списку кілька генералів

В результаті катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом Польща втратила все військове командування. Серед загиблих голова Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, головнокомандувач Сухопутних військами Тадеуш Бук, головнокомандуювач Військово-морського флоту Анджей Карвета, командувач Військово-повітряних сил Анджей Бласик, командувач Військами спеціального призначення Влодзімеж Потасинський, голова Оперативного командування Збройних сил Броніслав Квятковській, командувач гарнізоном Варшави Казимеж Гилярський. У списку також військові священики - польовий єпископ Війська Польського, генерал-майор Тадеуш Плоский, православний архієпископ Війська Польського, бригадний генерал Мирон Ходаковський, лютеранський капелан Війська Польського, полковник Адам Пільх.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter