У катастрофі Ту-154 загинули всі командувачі Війська Польського

08:57, 11 квітня 2010
Світ
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У списку кілька генералів

В результаті катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом Польща втратила все військове командування.

Серед  загиблих голова Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, головнокомандувач Сухопутних військами Тадеуш Бук, головнокомандуювач Військово-морського флоту Анджей Карвета, командувач Військово-повітряних сил  Анджей Бласик, командувач Військами спеціального призначення Влодзімеж Потасинський, голова Оперативного командування Збройних сил Броніслав Квятковській, командувач гарнізоном Варшави Казимеж Гилярський.

У списку також військові священики - польовий єпископ Війська Польського, генерал-майор Тадеуш Плоский, православний архієпископ Війська Польського, бригадний генерал  Мирон Ходаковський, лютеранський капелан Війська Польського, полковник Адам Пільх.

 

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