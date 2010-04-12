У Москві застрелили суддю

Федеральний суддя Едуард Чувашов у понеділок застрелений в центрі Москви, повідомило РІА новості джерело в правоохоронних органах столиці. "У під`їзді будинку 24 в Стрельбіщенському провулку невідомий розстріляв Чувашова і втік. Працює оперативно-слідча група", - сказало джерело. Чувашов був убитий в під`їзді свого будинку, уточнив співбесідник агентства.