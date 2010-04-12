122 тисячі доларів Медведєв тримає в банках на 12 рахунках

Дохід Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА за 2009 рік становив 3,3 млн. руб. (близько 113 тис. дол.)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Спільно з дружиною Світланою МЕДВЕДЄВОЮ Президент Росії володіє квартирою в Російській Федерації площею 367,8 кв.м.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ має в банках Російської Федерації 12 рахунків на загальну суму 3574747,34 руб. (близько 122 тис. дол.), володіє на умовах оренди земельною ділянкою в РФ площею 4700 кв.м. і легковим автомобілем ГАЗ 20 «Победа» 1948 року випуску.

Дружина Президента Росії С.МЕДВЕДЄВА, окрім спільної квартири, має в банку РФ рахунок на суму 7503,89 руб. (близько 255 дол.), два машино-місця загальною площею 32,5 кв.м. і легковий автомобіль «Фольксваген Гольф» 1999 року випуску.

Син Президента РФ Ілля МЕДВЕДЄВ за минулий рік доходів не мав, майна, що належить йому на праві власності, вкладів у банках, цінних паперів, зобов`язань майнового характеру не має.