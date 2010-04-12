Білорусь не покликали до США боротися з ядерним тероризмом

Білорусь звинувачує США в "селективному" підході до запрошення держав на Саміт із питань ядерної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, таку думку висловив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Білорусі Андрій САВІНИХ у зв`язку з проведенням 12-13 квітня у Вашингтоні Саміту з питань ядерної безпеки.

"Білорусь переконано підтримує необхідність зміцнення ядерної безпеки й боротьби з ядерним тероризмом, нерозповсюдження ядерної зброї, що є, як було заявлено, предметом вашингтонського "саміту", й сподівається на успіх усіх міжнародних зусиль у цьому руслі. Разом із тим заявлені цілі "саміту", як здається, не цілком співвідносяться з відібраним Вашингтоном складом учасників заходу, який не лише не є універсальним, але й не включає повне коло основних дієвих суб`єктів міжнародних зусиль у даній галузі", - сказав А.САВІНИХ.

Прес-секретар МЗС Білорусі повідомив, що Білорусь не буде представлена на цьому заході. "Селективний підхід Вашингтона до запрошення держав викликає подив і жаль, носить контрпродуктивний характер із огляду надійності гарантій ядерної безпеки для держав, що відмовилися від наявності ядерної зброї", - пояснив він.

А.САВІНИХ нагадав, що Білорусь "зробила принципово важливий внесок до справи ядерного роззброєння, першою й добровільно відмовившись від наявного в неї стратегічного ядерного наступального потенціалу".

"Білорусь продовжує відігравати вагому роль у сфері нерозповсюдження, забезпечення збереження ядерних матеріалів і протидії ядерному тероризму шляхом відповідального виконання міжнародних зобов`язань. На нашу думку, справжній успіх у боротьбі з таким глобальним явищем, як тероризм, зокрема ядерний, а також зниження загрози розповсюдження ядерного матеріалу можливі лише за рахунок колективних зусиль членів світової спільноти", - підкреслив прес-секретар МЗС Білорусі.