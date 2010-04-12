Родичі полонених українських моряків звернулися до англійської королеви

Родичі українських моряків, які перебувають на британському судні Asian Glory, захопленому піратами, звернулися з відкритим листом до королеви Великої Британії ЄЛИЗАВЕТИ II.

У своєму листі вони попросили королеву надати їм допомогу в звільненні з полону своїх родичів, повідомляє сайт «Морський бюлетень».

"Наші моряки чесно працюють на компанію, приносячи їй великий дохід, а заодно й Великій Британії у вигляді податків. Благаємо Вас допомогти звільнити наших близьких! Сподіваємося на Бога і на ваше добре серце", - йдеться у зверненні.

За даними редактора "Морського бюлетеня" Михайла ВОЙТЕНКА, капітан Asian Glory вивезений з судна 6 березня, і відтоді про нього немає ніяких відомостей.

Як повідомляв УНІАН, судно “Asian Glory” переправляло автомобілі із Сінгапура до Саудівської Аравії. Його екіпаж складається з 25 осіб, серед яких 10 українських моряків, найнятих одеським філіалом британської компанії-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

За даними ЗМІ, сомалійські пірати вивели захоплений автомобілевоз “Asian Glory” в океан, ймовірно, щоб використовувати його як піратську базу.

Судно потрапило у полон 2 січня 2010 року.