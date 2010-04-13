Бакієву висунули ультиматум: приїзд до Бішкека або арешт

Тимчасовий уряд, що прийшов до влади в Киргизії на хвилі масових протестів опозиції, прийняв декрет про позбавлення недоторканності президента Курманбека Бакієва, заявив у вівторок журналістам віце-прем`єр Азімбек Бекназаров. За словами Бекназарова, від сьогоднішнього дня у президента Бакієва немає імунітету, на підставі чого і буде видано ордер на його арешт. Нові власті висунули ультиматум Бакієву, який бере участь зараз у мітингу своїх прихильників на півдні країни: або у вівторок він приїжджає до Бішкека, або його заарештують.

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