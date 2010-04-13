Спікер Сейму Польщі вважає необхідним назвати дату виборів Президента

Дата дострокових президентських виборів у Польщі буде оголошена завтра.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на польський телеканал TVN 24.

Відповідно до конституції Польщі, після трагічної загибелі президента Леха Качинського повноваження глави держави тимчасово перейшли до спікера Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

Останній, відповідаючи на запитання телеканалу, чи буде дата виборів оголошена в середу, відповів: "Мені здається, це абсолютно необхідно".

Згідно з чинним польським законодавством, дострокові вибори Президента країни мають відбутися протягом 60 днів після оголошення дати виборів, тобто в середині червня, зазначає телеканал.

Як повідомлялося, літак Ту-154 польського президента розбився під Смоленськом уранці 10 квітня. За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев при посадці в сильному тумані. На борту перебували 96 чоловік - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання поляків, репресованих радянською владою.