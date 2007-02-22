З порому, що горить, врятували 211 людей
Доля одинадцяти - невідома
З індонезійського пасажирського порому "Левина I", на якому у четвер виникла пожежа, успішно евакуйовані більше 200 осіб, передає AFP з посиланням на ВМС Індонезії.
Загиблими вважаються шість пасажирів, зокрема двоє дітей.
За уточненими даними, у четвер вранці судно покинуло порт Джакарти у напрямі острова Бангка з 228 пасажирами на борту. Раніше повідомлялося про наявність на нім близько 350 чоловік.
До моменту виникнення пожежі, причини якої досі невідомі, пором знаходився в 80 кілометрах від побережжя.
До місця НП для проведення евакуації було направлено п`ять кораблів індонезійських ВМС і два літаки, проте врятувати з корабля, що горить, 211 осіб в результаті вдалося силами порома "Левина II, що підійшов до місця події".
Таким чином, невідомою залишається доля ще 11 чоловік.
В даний час в гасінні пожежі задіяний пожежний буксир.