З порому, що горить, врятували 211 людей

З індонезійського пасажирського порому "Левина I", на якому у четвер виникла пожежа, успішно евакуйовані більше 200 осіб, передає AFP з посиланням на ВМС Індонезії.

Загиблими вважаються шість пасажирів, зокрема двоє дітей.

За уточненими даними, у четвер вранці судно покинуло порт Джакарти у напрямі острова Бангка з 228 пасажирами на борту. Раніше повідомлялося про наявність на нім близько 350 чоловік.

До моменту виникнення пожежі, причини якої досі невідомі, пором знаходився в 80 кілометрах від побережжя.

До місця НП для проведення евакуації було направлено п`ять кораблів індонезійських ВМС і два літаки, проте врятувати з корабля, що горить, 211 осіб в результаті вдалося силами порома "Левина II, що підійшов до місця події".

Таким чином, невідомою залишається доля ще 11 чоловік.

В даний час в гасінні пожежі задіяний пожежний буксир.

Лента.ру