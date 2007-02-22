Помер онук Микити Хрущова (фото)

Помер журналіст газети «Московские новости», онук радянського лідера Микити Хрущова, повідомляє «Газета.Ру».

За словами журналіста Михайла ШЕВЕЛЬОВА, смерть М.Хрущова наступила «в результаті несподіваної хвороби».

«Микита Сергійович багато років пропрацював у газеті «Московские новости» в службі досьє, займався історією газети, - розповів М.ШЕВЕЛЬОВ. - Він не був пишучим журналістом, він був з тих людей, які забезпечують журналістський процес, з тих людей, кого називають «душа колективу».