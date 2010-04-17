У Польщі розпочалися жалобні заходи

У польській столиці розпочалися жалобні заходи пам’яті 96 жертв авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, жалобна церемонія, в котрій бере участь найвище керівництво держави, родичі загиблих, та сотні тисяч поляків відбувається на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Церемонія, початок якої сигналізували дзвони та сирени по всьому місту, розпочалася двома хвилинами тиші.

Після цього почали зачитувати імена усіх жертв авіакатастрофи, яке завершиться виконанням державного гімну Польщі.

Пізніше з короткими промовами виступлять в.о. Президента глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, глава кабінету Президента Мачей ЛОПІНСЬКИЙ, глава польського уряду Дональд ТУСК.

Також виступить із короткою промовою донька голови Федерації Катинських родин Ізабела САР`ЮШ-СКОМПСЬКА.

Пізніше буде виконано спеціальний музичний твір в честь трагічно загиблих, після чого розпочнеться літургія в їх пам’ять.

Літургія завершиться спільною молитвою представників Католицької, Православної та Євангелістської церков Польщі.

Після п’ятої години тіла Президента Польщі та його дружини буде доставлено до Варшавської Архікатедри, де о шостій розпочнеться окрема літургія пам’яті президентського подружжя.

Усю ніч у Варшавській Архікатедрі будуть молитися за душі Леха та Марії Качинських.

Завтра вранці їх тіла планується доставити літаком до Кракова, де 14.00 годині в Маріацькій Базиліці відбудеться літургія, під керівництвом представника Папи Римського Бенедикта XVI Кардинала Ангело СОДАНО.

О 15.30 траурна процесія проїде вулицями Кракова до Катедри на Вавелі, після чого відбудеться "літургічне прощання" із президентським подружжям, яку відправить Митрополит Краківський Станіслав ДЗІВІШ.

З 17.15-18.00 на площі Вавельського замку представники міжнародних делегацій зможуть висловити співчуття родині загиблих та найвищим високопосадовцям Польщі.

Пізніше доступ до крипти, де буде похована президентське подружжя, буде відкрита для інших учасників похоронної церемонії.

Сьогодні о 8.56 (саме тоді розбився президентський літак) по всій Польщі були ввімкнені сирени та лунали дзвони.