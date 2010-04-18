Голландці намагаються літати крізь вулканічний попіл

Голландська авіакомпанія KLM провела випробувальний політ, щоб оцінити, наскільки небезпечно продовжувати авіарейси у разі, якщо проблема вулканічного попелу триватиме, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як повідомили в авіакомпанії, "Боїнг-737" зміг піднятися над Нідерландами на максимальну висоту, припустиму для цього типу літаків, - близько 13 км – і не відчував жодних проблем під час польоту. Зараз фахівці оглядають лайнер і його двигуни у пошуках пошкоджень.

За наслідками цього випробування авіакомпанія сподівається одержати від авіаційних властей дозвіл відновити польоти.