Голландці намагаються літати крізь вулканічний попіл
10:05, 18 квітня 2010Світ
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Вoeing не відчував проблем
Голландська авіакомпанія KLM провела випробувальний політ, щоб оцінити, наскільки небезпечно продовжувати авіарейси у разі, якщо проблема вулканічного попелу триватиме, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Як повідомили в авіакомпанії, "Боїнг-737" зміг піднятися над Нідерландами на максимальну висоту, припустиму для цього типу літаків, - близько 13 км – і не відчував жодних проблем під час польоту. Зараз фахівці оглядають лайнер і його двигуни у пошуках пошкоджень.
За наслідками цього випробування авіакомпанія сподівається одержати від авіаційних властей дозвіл відновити польоти.
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