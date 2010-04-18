Лукашенко готовий прийняти поваленого президента Киргизстану

Колишнього президента Киргизстану Курманбека БАКІЄВА готові прийняти в Білорусі. Про це заявив президент Олександр ЛУКАШЕНКО журналістам в неділю.

Як передає РІА Новости, за словами білоруського президента, К.БАКІЄВ перебуває в Казахстані разом зі своєю родиною - п`ятирічним сином, донькою і дружиною.

«Що стосується місця перебування БАКІЄВА, то не тільки я знаю, де він перебуває”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

«Тільки мене дивує, чому сьогодні ті, хто про це знає, не хочуть говорити. А говорять навпаки. К.БАКІЄВ сьогодні перебуває на півдні Казахстану разом зі своєю родиною - маленьким п`ятирічним синочком, дочкою і дружиною» - заявив президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, в Киргизстані 7 квітня мітингувальники зайняли Будинок уряду, влада перейшла до тимчасового глави держави. 16-го квітня він виїхав з країни і написав заяву про складання повноважень. Заява була опублікована державним казахстанським інформагентством "Казінформ".

У опублікованій заяві повалений президент поклав на тимчасовий уряд Киргизстану всю відповідальність за останні події в країні.