Подружжя Качинських поховані в замку Вавель

Президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія поховані під дзвони в замку Вавель, передає кореспондент РІА “Новости”.

У час, коли труни переносилися в крипту, пролунав 21 артилерійський залп. У цій частині церемонії брали участь тільки родичі президентського подружжя та їх найближчі друзі. Дві труни вміщено в саркофаг янтарного кольору. Розмір саркофага 238х154х65 сантиметрів, верхня плита важить 600 кілограмів. На саркофазі висічені імена Леха і Марії Качинських (без дати народження і дати смерті) і хрест.

Біля саркофага Леха і Марії Качинських встановлена спеціальна таблиця на згадку про загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом.

Після закінчення траурної церемонії в неділю ввечері крипта відкрита для відвідин.