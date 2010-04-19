У Росії більш як 400 авіарейсів відмінили через вулканічний попіл

Російські аеропорти через наслідки виверження вулкана в Ісландії були вимушені відмінити, за даними на 9-ту годину за московським часом понеділка, 411 авіарейсів і затримати 77.

Як повідомили УНІАН у Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація), цими рейсами мали відлетіти з РФ 34 тис. 252 пасажири.

За даними відомства, в московському аеропорту «Шереметьєво» відмінено 277 рейсів і 59 рейсів затримано, цими рейсами мали відлетіти 28,526 тис. чоловік.

У московському аеропорту «Домодєдово» 16 рейсів затримано і 27 відмінено. У петербурзькому «Пулково» 91 рейс відмінено, не змогли вилетіти 5,4 тис. чоловік.

Окрім цього, в московському «Внуково» два рейси затримано і дев`ять відмінено, в Калінінграді три рейси відмінено, в Ростові-на-Дону шість рейсів відмінено, в Єкатеринбурзі два рейси відмінено і один затримано, в Самарі два рейси відмінено, в Тюмені один рейс відмінено, в Новосибірську два рейси відмінено.

Як відзначають у відомстві, скупчення пасажирів у аеропортах немає.

Решта аеропортів РФ працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, виверження в Ісландії в ніч на 14 квітня вулкана призвело до утворення великої хмари попелу, яка з 15 квітня паралізує роботу більшості аеропортів Північної Європи.