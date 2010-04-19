У Європі сьогодні не відбудеться кожен третій авіарейс
16:18, 19 квітня 2010Світ
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Дані Eurocontrol
Сьогодні на Європейському континенті через хмару вулканічного попелу не відбудеться кожен третій авіарейс.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це про це повідомляє відповідальна за безпеку польотів у Європі організація Eurocontrol.
"Eurocontrol очікує сьогодні 8-9 тисяч авіарейсів у європейському просторі. У звичайний понеділок ми б очікували 28 тисяч", - відзначено у повідомленні.
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