Вулкан в Ісландії знизив викиди попелу

В Ісландії з кратера вулкана Ейяф’ятлайокудль почала витікати лава. Згідно з повідомленням метеорологів, кількість попелу, що вивергається вулканом, помітно зменшується.

Вулкан Эйяф’ятлайокудль почав вивергатися 14 квітня. Через велику кількість попелу, який досі продовжує вивергатися з його кратера, було повністю перекрито повітряний рух у країнах Європи, повідомляє «Газета.ру». Досі обсяг авіаперевезень залишається нижчим за 30% звичайного.

Наслідки виверження ісландського вулкана мали серйозніший вплив на обсяг авіаперевезень, ніж теракти 11 вересня в Нью-Йорку, відзначають експерти.