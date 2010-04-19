Польоти над Європою можуть поновитися вже завтра

Польоти в ЄС можуть поновитися вже завтра, у вівторок, 20 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню надзвичайного засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.

“Міністри вирішили інтенсифікувати оцінку ризиків та координацію”, - сказав він.

“Нові заходи контролю наберуть чинності з 8.00 вівторка. Починаючи із завтрашнього ранку, ми мали б побачити більшу кількість літаків у повітрі”, - додав С.КАЛЛАС.

За словами представника Євроконтролю (організації, яка займається питаннями безпеки польотів у Європі – УНІАН) Бо РЕДЕБОРНА, очікується, що вже у вівторок кількість польотів зросте на 10-15% порівняно із сьогоднішнім днем.

Чиновник також зазначив, що з урахуванням нинішніх процесів на вулкані, очікується, що хмара попелу стане безпечною для Європи до вечора середи.

Як повідомляв УНІАН, авіасполучення у значній частині Європи паралізоване з 15 квітня через попіл, який викидає у повітря ісландський вулкан Ейяфьяллайокуль.