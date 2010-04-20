Бакієв із родиною знайшовся в Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Президент Киргизстану Курманбек БАКІЄВ разом зі своєю родиною в понеділок, 19 квітня, прилетів до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в білоруському парламенті, відповідаючи на запитання депутатів після оголошення свого послання до білоруського народу.

"У понеділок я доручив відповідним службам, щоб організували переправлення БАКІЄВА до Мінська на його прохання, він про це просив неодноразово. Вночі у понеділок він був у Мінську", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі також повідомив, що створив медичну комісію для обстеження стану здоров`я К.БАКІЄВА та його родини. "Первинне обстеження проведено. У Президента та його родини картина не райдужна. Але я хочу заявити, що якщо йому потрібна буде не лише реабілітація, але й медична допомога, ми її обов`язково надамо його родині. Лише чотири людини нам вдалося прийняти тут, у Мінську", – пояснив він.

"Вони сьогодні перебувають у нас, під захистом нашої держави і Президента", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Ці слова депутати вітали гучними оплесками.