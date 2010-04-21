Авіакатастрофа під Смоленськом: у Польщі відпрацьовують усі версії

Польські слідчі не мають права оприлюднювати докази у справі про катастрофу літака Президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом без згоди російської прокуратури, яка веде слідство.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві повідомив голова Окружної військової прокуратури Іренеуш ШЕЛЬОНГ.

Водночас І.ШЕЛЬОНГ, як і генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ, присутній на прес-конференції, відзначили добру співпрацю польських слідчих з російськими колегами.

За словами А.ШЕЛЬОНГА, польські слідчі (четверо військових прокурорів, п’ятеро працівників жандармерії і троє представників Агентства внутрішньої безпеки), отримали доступ до матеріалів справи, а також брали участь у прослуховуванні близько 50 свідків у цій справі. "Більше того, нам дозволили ставити конкретні питання", - відзначив він.

Польські прокурори закликали не будувати версії на основі повідомлень у ЗМІ, що не відображають повної картини того, що сталося.

Вони повідомили, що на сьогодні не відкидають жодної із версій, і визнали, що не очікують на швидке розслідування справи.

"Жодна з них (версій) не є домінуючою, жодну не відкидаємо", - сказав на прес-конференції представник Комісії з дослідження авіакатастроф Міністерства оборони Польщі Збігнєв ДРОЗДОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. За даними ряду ЗМІ, літак Л.Качинського в умовах густого туману спустився надто низько і зачепив крилом дерево, що призвело до авіакатастрофи. Причиною такого низького сходження міг бути 60-метровий яр, через що прилади показували пілоту безпечну висоту.

Російські мас-медіа акцентували, що диспетчер аеродрому "рекомендував" пілоту посадити літак на іншому аеродромі через сильний туман, але той не послухався.

Польська газета Rzeczpospіta з посиланням на анонімного представника аеропорту Смоленська написала, що диспетчери в умовах такого густого туману були зобов’язані заборонити посадку літака, а не "рекомендувати".

Перед цим Gazeta Wyborcza писала, що за 15 хвилин до посадки літака Президента Польщі диспетчери заборонили приземлення російському Іл-76, на борту якого були працівники ФСБ РФ.