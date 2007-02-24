У Гватемалі 10 будинків провалилися у ”чорну діру” (фото)

В результаті провалу грунту в столиці Гватемали загинули двоє підлітків, брат і сестра, передає у суботу Associated Press. Їх батька вважають зниклим без вісті. Всього з району лиха евакуйовано близько тисячі чоловік, під землю пішли більше десяти будинків.

Нагадаємо, 23 лютого жителі Гватемала-сіті почули гуркіт і відчули підземні поштовхи, а потім на місці будівель утворилася яма завглибшки сто метрів, з якої доносилися гучні звуки і запах каналізації. Ймовірною причиною лиха стали дощі або прорив каналізації.

Рятувальна операція почалася лише після того, як підвішений на тросі пожежник сфотографував і зняв на відео вміст ями, що з повітря виглядала як "бездонна чорна діра". Поліція оточила район і ліквідувала загрозу мародерства.

За словами місцевих жителів, шум і коливання грунту відчувалися протягом останнього місяця. Начальник департаменту соціального розвитку заявив, що міські власті навіть узяли в оренду спеціального робота, оснащеного фотокамерою, для дослідження причин коливань, проте не встигли використати його до аварії.

Представник муніципального водного відомства також запевняє, що уряд знав про забиту каналізацію і розглядав можливість провести контрольований вибух з метою її очищення. У Гватемала-сіті в одну каналізаційну трубу потрапляють як нечистоти, так і дощова вода.

Лента.ру

Фото Reuters