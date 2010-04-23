Росія знову зацікавилася ракетним крейсером «Україна»

Росія зацікавлена в придбанні ракетного крейсера «Україна».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив депутат Державної думи РФ, голова підкомітету з питань військово-технічної співпраці Михайло НЕНАШЕВ.

«У Миколаєві на всім відомому суднобудівному заводі стоїть ракетний крейсер. Цей корабель готовий на 70%. Цей корабель може бути прийнятий до складу Військово-морського флоту Росії. Нам цей корабель потрібний», - сказав М.НЕНАШЕВ.

При цьому на прохання УНІАН він уточнив, що йдеться про ракетний крейсер «Україна».

Депутат відзначив, що на крейсер необхідно встановити озброєння і системи навігації.

М.НЕНАШЕВ наголосив, що підписана угода про пролонгацію базування ЧФ РФ в Україні відкриває дорогу для досягнення конкретних домовленостей у питанні придбання крейсера.

М.НЕНАШЕВ додав, що крейсер «Україна» може бути використаний на будь-якому з чотирьох флотів Росії.

«Упродовж місяця ми звіримо позиції щодо цього корабля, і наприкінці травня я готовий говорити конкретно», - додав він.

За словами депутата, колишнє керівництво України було «недоговороспроможним» з цього питання.

Він також наголосив, що співпраця з Україною по лінії суднобудування і судноремонту включає саме спільне виробництво кораблів, а не їх лакування чи підфарбовування».

М.НЕНАШЕВ також повідомив, що на суднобудівному заводі в Херсоні практично на 100% готова плавмайстерня, яка потрібна російській стороні для перезавантаження атомних реакторів, і «ми готові її взяти як для ВМФ, так і для використання в системі військово-морського транспорту».

Він наголосив, що в разі готовності української влади, РФ готова розмістити й інші замовлення, зокрема авіаносні кораблі, на українських суднобудівних заводах. За словами М.НЕНАШЕВА, Росії потрібно 4-5 авіаносців.

Довідка УНІАН. Україна в 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер «Україна», який понад 20 років будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі імені 61-го комунара. Неодноразові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС України і двічі розформовувався. Для остаточної добудови крейсера необхідно близько 30 млн. доларів.