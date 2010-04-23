Кораблі ЧФ виконали пуски крилатих ракет

Екіпажі кораблів Чорноморського Флоту Російської Федерації провели пуски крилатих ракет на навчаннях у Чорному морі біля мису Тарханкут, передає РІА «Новости» з посиланням на групу інформаційного забезпечення ЧФ РФ.

Запуск ракет проводився в рамках масштабних навчань флоту в акваторії Чорного моря на полігоні, розташованому в районі на південний захід від мису Тарханкут.

"Корабельна ударна група (КУГ), у складі РКПП (ракетний корабель на повітряній подушці) "Самум", МРК (малий ракетний корабель) "Штиль" і двох ракетних катерів "Ивановец" і Р-60, успішно виконала спільну ракетну стрільбу на приз головнокомандуючого ВМФ по складній морській цілі, що імітує загін бойових кораблів супротивника. Бойові вправи виконано з високою якістю", - говориться в повідомленні.

КУГ провела пуски практичних крилатих ракет, які уразили цілі прямим попаданням, уточнюється в повідомленні.

За даними ЧФ, в забезпеченні навчань взяли участь в цілому більше 15 кораблів і суден флоту, а також літаків і вертольотів морської авіації.