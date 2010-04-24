Поліцейський тяжко поранив туриста у Храмі Гроба Господнього

Ізраїльський поліцейський тяжко поранив туриста в єрусалимському Храмі Гроба Господнього, коли той став погрожувати ножем прочанам.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на інтернет-ресурс Ynet, більше під час інциденту ніхто не постраждав. Про національність туриста, який був госпіталізований з кульовими пораненнями в ногу і груди, не повідомляється.

Ynet цитує очевидців, які розповіли, що турист вихопив ніж і став погрожувати оточуючим, коли перед закриттям храму його попросили закінчити молитву і звільнити приміщення.

Поліцейський, який чергував у храмі, спочатку застосував сльозогінний газ, коли це не допомогло, відкрив вогонь на ураження.