Поліцейський тяжко поранив туриста у Храмі Гроба Господнього
10:03, 24 квітня 2010Світ
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Не хотів припиняти молитву...
Ізраїльський поліцейський тяжко поранив туриста в єрусалимському Храмі Гроба Господнього, коли той став погрожувати ножем прочанам.
Як повідомляє NEWSru з посиланням на інтернет-ресурс Ynet, більше під час інциденту ніхто не постраждав. Про національність туриста, який був госпіталізований з кульовими пораненнями в ногу і груди, не повідомляється.
Ynet цитує очевидців, які розповіли, що турист вихопив ніж і став погрожувати оточуючим, коли перед закриттям храму його попросили закінчити молитву і звільнити приміщення.
Поліцейський, який чергував у храмі, спочатку застосував сльозогінний газ, коли це не допомогло, відкрив вогонь на ураження.
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