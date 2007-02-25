28% - потенційні екстрасенси?

Міністерство оборони Великобританії розсекретило матеріали про таємний проект, присвячений вивченню надприродних здібностей людини, повідомляє газета Guardian.

В рамках дослідження, проведеного в 2002 році, добровольців із зав`язаними очима просили відповісти, що знаходиться в запечатаному конверті. Зокрема, в конверти поміщали зображення ножа і матері Терези. 28 відсотків випробовуваних дали відповіді, близькі до правильних, проте більшість учасників експерименту виявилися не такими проникливими. Один з добровольців заснув, намагаючися концентруватися на вмісті конверта.

Колишній співробітник Міністерства оборони Великобританії припустив, відмітивши час проведення експерименту, що військові перевіряли можливість використання надприродних здібностей для пошуку Осами бин Ладена і тайників із зброєю.

До участі в дослідженнях військові намагалися привернути 12 екстрасенсів, які рекламували свої послуги в інтернеті, проте жоден з екстрасенсів не погодився, повідомляє газета Daily Telegraph.

Як повідомили в Міністерстві оборони Великобританії, секретний проект був закритий унаслідок малої цінності отриманих результатів. Дослідження обійшлися британському бюджету в 18 тисяч фунтів стерлінгів.

Лента.ру