Учасники мітингу в Партизанську зажадали відставки Путіна
Люди незадоволені комунальними тарифами
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Як повідомив РІА "Восток-Медиа" один з організаторів акції, на міську площу в Партизанську приморцев вивело незадоволеність тарифами, що постійно збільшувалися, на послуги в житлово-комунальному господарстві, корупція у всіх гілках влади, неучасть у вирішенні проблем російських пенсіонерів.
Мітингуючі зажадали від адміністрації Приморського краю розібратися з тим, що при потуранні мера Партизанська Ігоря Рулько на території погіршало медичне обслуговування населення, закриті ряд соціально важливих служб.
У резолюції мітингу протесту приморці зажадали, щоб президент, уряд і депутати Державної Думи РФ подали у відставку. Звертаючись до крайової влади, мітингуючі вимагали швидкого вирішення питання з субсидіями, а також уваги до Партизанська і його проблем.
На завершення мітингу, протестуючі жителі дружним скандуванням зажадали відставки мера міста. Це вимогу до мера жителі висувають вже третій раз за останні шість місяців.