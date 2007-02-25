Учасники мітингу в Партизанську зажадали відставки Путіна

Мітинг протесту, в якому взяли участь більше 500 чоловік, під керівництвом місцевої організації КПРФ і громадського руху "Цивільна ініціатива" пройшов в Партизанську (Росія) у суботу.

Як повідомив РІА "Восток-Медиа" один з організаторів акції, на міську площу в Партизанську приморцев вивело незадоволеність тарифами, що постійно збільшувалися, на послуги в житлово-комунальному господарстві, корупція у всіх гілках влади, неучасть у вирішенні проблем російських пенсіонерів.

Мітингуючі зажадали від адміністрації Приморського краю розібратися з тим, що при потуранні мера Партизанська Ігоря Рулько на території погіршало медичне обслуговування населення, закриті ряд соціально важливих служб.

У резолюції мітингу протесту приморці зажадали, щоб президент, уряд і депутати Державної Думи РФ подали у відставку. Звертаючись до крайової влади, мітингуючі вимагали швидкого вирішення питання з субсидіями, а також уваги до Партизанська і його проблем.

На завершення мітингу, протестуючі жителі дружним скандуванням зажадали відставки мера міста. Це вимогу до мера жителі висувають вже третій раз за останні шість місяців.

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