Катастрофа військового гелікоптера в Ірані: загинули 14 осіб

Жертвами катастрофи іранського військового гелікоптера, що сталася в суботу неподалік кордону з Туреччиною, стали 14 осіб.

Як передає РІА “Новости” з посиланням на іранське телебачення, на борту гелікоптера, який зазнав катастроф через погані погодні умови, перебували два високопосадові представники Корпусу вартових ісламської революції і 12 осіб з військового супроводу.

Раніше повідомлялося, що напередодні в провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану під час військової спецоперації знищено, щонайменше, 17 бойовиків.

Як повідомили в прес-службі Корпусу вартових ісламської революції, спецоперація з ліквідації "антиреволюційних найманців" відбулася в прикордонних районах Ірану з Туреччиною та Іраком.

Національна приналежність убитих не уточнюється.