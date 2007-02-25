Катастрофа військового гелікоптера в Ірані: загинули 14 осіб
Аварія сталася біля кордону з Туреччиною
Жертвами катастрофи іранського військового гелікоптера, що сталася в суботу неподалік кордону з Туреччиною, стали 14 осіб.
Як передає РІА “Новости” з посиланням на іранське телебачення, на борту гелікоптера, який зазнав катастроф через погані погодні умови, перебували два високопосадові представники Корпусу вартових ісламської революції і 12 осіб з військового супроводу.
Раніше повідомлялося, що напередодні в провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану під час військової спецоперації знищено, щонайменше, 17 бойовиків.
Як повідомили в прес-службі Корпусу вартових ісламської революції, спецоперація з ліквідації "антиреволюційних найманців" відбулася в прикордонних районах Ірану з Туреччиною та Іраком.
Національна приналежність убитих не уточнюється.