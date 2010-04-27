Путін: таких грошей не коштує жодна військова база у світі

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає позамежною орендну плату за перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Як повідомив журналістам голова російського уряду, "та ціна, яку викотили, - вона позамежна". "Я б за ці гроші з`їв вашого президента. Але для нас це питання не тільки грошей", - цитує РосБізнесКонсалтинг. В.Путін наголосив, що таких грошей не коштує жодна військова база в світі - за 10 років це 40-45 млрд доларів.

В.Путін зазначив, що співпраця з Україною у військовій сфері, безумовно, піднімає ступінь довіри, дає можливість тісніше співпрацювати і в економіці, і в соціальній сфері. Крім того, наголосив прем`єр, якщо Чорноморський флот залишиться в Севастополі, це означатиме, що Росія завантажуватиме потужності українських судоремонтних заводів.