У Британії виправдали вчителя, який намагався вбити школяра

У Великобританії суд Ноттінгема не визнав винним у спробі вбивства і завданні умисної шкоди здоров`ю вчителя, який вдарив школяра трикілограмовою гантелею по голові. Про це повідомляє AFP.

Як заявив суддя Майкл Стокс (Michael Stokes), 50-річний вчитель фізики Пітер Гарві (Peter Harvey) якийсь час буде знаходтися під наглядом. Раніше Гарві визнав свою провину в ненавмисному заподіянні шкоди.

Інцидент, в результаті якого один з учнів дістав тріщину скроневої кістки і внутрішньомозковий крововилив, стався в католицькій школі в графстві Ноттінгемшир. Під час уроку Гарві зробив зауваження одному з учнів, який відповів на нього лайкою. Після цього вчитель ударив учня гантелею з криком "Помри, помри". Як з`ясувалося згодом, інші учні знімали те, що відбулося на відео, оскільки до цього збиралися зняти сцену заподіяння образи Гарві.

Лента.ру