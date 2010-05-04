США розсекретили дані про свій ядерний арсенал

Міністерство оборони США розсекретило інформацію про кількість ядерної зброї, яку має Америка. Як стало відомо, на озброєнні американської армії перебуває 5 тис. 113 ядерних боєголовок.

Влада країни вперше розкриває дані про запаси ядерної зброї для преси - раніше ця інформація вважалася даними підвищеної секретності, передає Associated Press.

Дані про ядерний арсенал США розкриті вперше з 1961 р.

8 квітня 2010 року президенти Росії і США підписали новий Договір про стратегічні наступальні озброєння. Згідно з угодою, США і РФ доведуть максимальну кількість ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а кількість носіїв не повинна буде перевищувати 800.