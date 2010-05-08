Ангелі Меркель підвищили платню

Уряд Німеччини, очолюваний Ангелою Меркель, схвалив проект закону, що передбачає підвищення зарплат канцлерові, міністрам і державним секретарям в 2010-2011 роках, повідомляє Лента.ру з посиланням на видання RP-Online.

За даними німецького союзу платників податків, канцлерська зарплата без урахування виплат, які Меркель одержує як депутата бундестагу, становить 15832,79 євро на місяць. З серпня 2011 року місячна зарплата Меркель збільшиться на 334,49 євро.

Зарплати міністрів, які одержують зараз 12860,29 євро в місяць, зростуть до 13131,98 євро. Ці зміни повинні набути чинності заднім числом з січня 2010 року, а до кінця 2011 року зарплата міністрів, як зазначає RP-Online, має збільшитися в цілому на 2,3 відсотка (до 13156 євро).

Глава союзу німецьких платників податків Карл-Хайнц Деке (Karl Heinz Daekе) піддав уряд критиці. "Цього року заборгованість держави збільшиться на 100 мільярдів євро. Така драматична бюджетна ситуація мала б автоматично виключати схвалення членами кабінету закону про підвищення своїх зарплат", - вважає він.

Зі свого боку, в прес-службі уряди відповіли, що платня членів уряду не підвищувалися вже вісім років.