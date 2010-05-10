Гордон Браун залишить посаду лідера Лейбористської партії

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив про намір залишити посаду лідера Лейбористської партії до вересня 2010 року, коли відбудеться щорічна партійна конференція. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За словами Брауна, він попросить партію почати процедури для обрання лідера, проте сам не візьме участі у виборах. Прем`єр також заявив про намір провести переговори з Ліберально-демократичною партією про формування нового уряду країни. Наразі ліберал-демократи вже обговорюють коаліцію з консерваторами. За словами Брауна, лейбористи мають намір запропонувати лібералам проведення референдуму щодо зміни виборчої системи Великобританії.

Лідер ліберал-демократів Нік Клегг оцінив заяву Брауна як "важливий елемент" переговорів.

В результаті загальних виборів, що пройшли 6 травня, жодна з трьох головних партій Великобританії не змогла одержати більшість у Палаті громад. Найбільшу кількість голосів одержали консерватори, лейбористи опинилися на другому місці. Проте для створення коаліційного уряду і тим і іншим необхідно здобути підтримку ліберал-демократів. Якщо кабінет так і не вдасться сформувати, парламент буде розбещений.