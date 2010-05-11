Консерватор застеріг ліберал-демократів від серйозної помилки

Переговори, які тривали в понеділок, між правлячою Лейбористською і опозиційною Ліберально-демократичною партіями щодо формування нового уряду були "позитивними", повідомив міністр в уряді лейбористів Ед Боллс.

Коли його запитали, як відбувалися переговори між впливовими представниками обох партій, Боллс сказав, що вони були "позитивними і конструктивними".

Раніше лідер лейбористів Гордон Браун, який є прем’єр-міністром з 2007 року, заявив, що Лейбористська партія повинна обрати нового лідера восени цього року, а також про початок офіційних переговорів з лідером ліберал-демократів Ніком Клеггом про створення коаліції, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Зі свого боку міністр закордонних справ у тіньовому кабінеті британських консерваторів Вільям Хейг заявив, що ліберал-демократи зроблять серйозну помилку, якщо спробують сформувати уряд з лейбористами. На думку Хейга, такий кабінет міністрів не буде стійким.

У минулі вихідні між керівництвом Консервативної і Ліберал-демократичної партій велися інтенсивні переговори про можливість формування урядової коаліції.

Загальні вибори, що пройшли 6 травня у Великій Британії, не принесли абсолютної більшості місць у Палаті громад жодній партії. Найбільшу кількість мандатів (306 з 650) одержала опозиційна Консервативна партія, друге місце посіла правляча Лейбористська партія (258 місць). Як і ким буде сформовано новий уряд залежить тепер від ліберал-демократів, які одержали 57 мандатів.